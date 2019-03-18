شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور مشهد نهاية "الفيل الأزرق 2" بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم كريم عبد العزيز المشهد الأخير من فيلم "الفيل الأزرق2" بمنطقة العجوزة واستمر التصوير، مع المخرج مروان حامد، والمشهد يعد مفاجأة كبيرة لجمهور "الفيل الأزرق" لم يتوقعها مطلقاً فى أحداث الجزء الثانى من الفيلم، ويتبقى لكريم عبد العزيز يوم واحد وينتهي من التصوير بشكل نهائى ويبدأ مخرج الفيلم فى مونتاج ومكساج العمل.

الفيلم يجمع عدد كبير من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.