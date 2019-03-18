شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد إمام فى صالة الجيم لتجهيز فورمة هوجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد إمام تدريباته الشاقة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، من أجل الحفاظ على فورمته الجديدة التى ظهر بها فى مشاهد مسلسل "هوجان"، الذى ما زال يصور مشاهده حتى الآن للمنافسة به فى شهر رمضان المقبل.

وظهر الفنان محمد إمام فى مقطع فيديو مقتضب أثناء تدريباته فى "الجيم" التى يجهز بها فورمة عضلات تناسب دوره فى المسلسل الجديد، ويأتى هذا فيما استأنف تصوير مشاهده الخارجية فى مسلسل "هوجان"، السبت الماضى، فى شوارع مدينة 6 أكتوبر ضمن أحداث المسلسل والذى استمر هناك لمدة يومين، فيما ينتقل إمام لديكور آخر فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاستكمال تصوير المشاهد فى المسلسل.

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ولأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحى فى أحداث العمل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان".



الفنان محمد إمام

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



محمد إمام يجهز فورمة هوجان



الفنان محمد إمام يواصل تدريباته فى الجيم