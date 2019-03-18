شكرا لقرائتكم خبر عن نجل جلال عيسى يتلقى العزاء فى والده بمسجد المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل جلال عيسي، ويتلقى العزاء نجله محمود بمسجد المحروسة بالمهندسين، وتغيبت الفنانة صفية العمري وولداها أحمد ووليد.

يذكر أن جلال عيسى وافته المنية يوم الجمعة 15 مارس الماضي، وهو من مواليد 17 يوليو 1937 ومن أشهر الأفلام التي شارك بها "معسكر البنات" و"المراهقات" و"أغلى من حياتي" و"أنف وثلاث عيون" و"أونكل زيزو حبيبي" و"الحب الخالد"، وغيرها.

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وتزوج الفنان الراحل من الفنانة صفية العمرى وأنجبا ولدين هما وليد وأحمد، ولكنها لم تكمل حياتها معه وانفصلا منذ سنوات.