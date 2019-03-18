كيف ردت جينيفر لوبيز وخطيبها على شائعات انفصالهم من نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فى غاية السعادة والأناقة برفقة خطيبها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجز حيث ظهر الثنائى فى شوارع نيويورك نافين الشائعات والمشاكل التى ضربت علاقاتهما خلال الآونة الأخيرة ع وقد عانى الثنائى خلال الآونة الأخيرة عقب خطوبتهما من الأخبار التى رددتها أغلب المواقع بخصوص مشاكل بينهما عقب الخبر الذى أطلقه زميل اليكس على تويتر عندما أعلن أن الأخير خانه برفقة زوجته السابقة أثناء علاقته بجينيفر لوبيز وهو ما دفع المواقع للتكهن بأن تلك الواقعة قد تأثر سلباً على مستقبل علاقة الثنائى لوبيز واليكس إلا أنهما بظهورهما الأخير نفوا كل ما قيل. Advertisements









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