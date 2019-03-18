مخرج "الأراضي" يعلن غضبه ومنظمو "الأقصر للسينما الإفريقية" يتدخلون لحل المشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أبدى Azedine kasri، مخرج الفيلم الجزائري "Timoura- الأراضي"، المعروض ضمن برنامج الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، استياءه من المشاكل التقنية التي تعرض لها فيلمه وقت عرضه اليوم الاثنين.

وقال kasri عقب خروجه غاضبًا من صالة العرض في مكتبة مصر العامة "طلبت قبل يومين من الموعد المحدد لعرض الفيلم، اختبار أجهزة العرض للتأكد من ظهور الفيلم بشكل مناسب يوم عرضه، إلا أنهم قالوا لي إن هذا سيتم في نفس اليوم، وهو ما لم يحدث"، مؤكدًا "الفيلم صورته بتقطع".

وحرص المنظمون على تهدئة المخرج، وأكدوا له أن المشكلة ستُحل، وبالفعل أُعيد عرض الفيلم ولم يقابل نفس المشكلة.

"الأراضي" يحكي قصة إبراهيم وهو ميكانيكي جزائري ولد في فرنسا. يحلم بإحضار ابنه "يان" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يفضل "يان" أن يذهب إلى الجزائر مسقط رأسه، في النهاية تقودهما الإدارة الفرنسية إلى رحلة من نوع آخر.