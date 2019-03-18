وفاء عامر تكشف موعد طرح كليب "أشبع منها" - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو من كواليس أغنية "اشبع منها"، وتجمعها بنجلها عمر احتفالاً بعيد الأم.

وكشفت "وفاء" عن موعد طرح الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلة: "الكليب إن شاء الله بكره علي اليوتيوب، يا رب يعجبكم".

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وتشارك وفاء عامر في فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة حورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، وياسر علي ماهر، من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

كما تشارك أيضًا في مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبوعوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.