آسر ياسين يثُني على أحمد مراد:" صديقي الموهوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: حرص الفنان آسر ياسين على استعادة ذكرياته مع الكاتب أحمد مراد بعدما جمعهما فيلم "تراب الماس" العام الماضي. ونشر "آسر" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تجمعه بـ"مراد" معلقا: "صديقي الموهوب جدا". ويستعد الفنان آسر ياسين لتصوير مسلسله الجديد "شبر ميه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي بمشاركة كوكبة من الفنانين أبرزهم نجلاء بدر، أحمد مجدى، مراد مكرم، تأليف نهال سماحة، ماريان هاني، ضحى إبراهيم، وإخراج رامى رزق الله ومادي بادير.



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