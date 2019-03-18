أبطال "Hotel Mumbai" في العرض الخاص للفيلم بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم العرض الخاص لفيلم الدراما والتشويق "Hotel Mumbai" بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأحد؛ استعدادًا لطرحه نهاية شهر مارس الجاري، بحضور عدد من فريق العمل، في مقدمتهم النجم الهندي المرشح لجائزة الأوسكار، ديف باتيل، وأرمي هامر، واللذان حرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الهجوم الإرهابي على فندق "تاج" في مدينة مومباي الهندية، ومحاولة العاملين بالفندق التضحية بحياتهم من أجل النزلاء، وتم التصوير ما بين الهند وأستراليا.

يُشكر أنها ليست المرة الأولي التي تُقدم هذه القصة على شاشة السينما، حيث سبق عرضها ضمن أحداث فيلم "The Attacks of 26/11" عام 2013.

بطل الفيلم ديف باتيل اشتهر بدوره في فيلم "Slumdog Millionaire" عام 2008، والذي كان له نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأوسكار بـ8 جوائز، كما رُشح "ديف" لجائزة الأوسكار للمرة الأولى في مسيرته كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Lion" عام 2016.