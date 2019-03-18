كنزي دياب بإطلالة جديدة وسط الجبال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت كنزي دياب ابنة السوبر ستار عمرو دياب صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "كنزي" خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بإطلالة كاجوال وسط الجبال والزهور، وسط إعجاب متابعيها. ويستعد عمرو دياب لإحياء حفلٍ غنائي في المملكة العربية السعودية والمقرر له يوم 22 مارس المقبل.

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