محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: طرحت شركة "Sony Pictures Entertainment" البوستر الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما والكوميديا "Once Upon a Time in Hollywood"، وتصدر البوستر نجما الفيلم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت استعداداً لطرح الفيلم تجارياً بشهر يوليو المقبل. والفيلم تدور أحداثه حول ممثل تليفزيوني يقرر النزوح لهوليوود برفقه بديله للبحث عن الشهرة، وسط عدد من الجرائم الخاصة بعائلة مانسون الشهيرة عام 1969، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود منهم مارجو روبي، آل باتشينو، داكوتا فانينج، لوك بيري، تيم روث، كيرت راسل، وهو الفيلم التاسع بمسيرة المخرج العالمي، كوانتين ترانتينو. يذكر أن آخر أعمال كوانتين ترانتينو فيلم الدراما والغموض "The Hateful Eight" عام 2015، والذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية، للموسيقار العالمي، إنيو موريكوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البوستر الرسمي للفيلم الأكثر انتظارًا في 2019.. "Once Upon a Time in Hollywood" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.