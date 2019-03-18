حسام داغر وعلي ربيع في كواليس "فكرة بمليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان حسام داغر صورة مع فريق عمل مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وظهر في الصورة بجانب داغر، الفنانة صابرين، والفنان علي ربيع، وعلق على الصورة " مفاجأة في رمضان مع الغالي ابني حبيبي علي ربيع، والعسل صابرين، وصديقة العمر سهر الصايغ، والمخرج اللي قدمني من عشر سنين في أمير البحار، الأستاذ وائل إحسان، استنونا في رمضان".

يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبدالمقصود، وشريف يسري وإخراج وائل إحسان وبطولة كريم عفيفي، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، ومحمد محمود