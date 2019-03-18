حفل عمرو دياب الثاني في السعودية بمشاركة عالمية وهذه اسعار البطاقات

للمرة الثانية سيقابل المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان رسميا عن تنظيم ثاني حفلاته بمدينة الدمام، يوم الجمعة 22 مارس الجاري ضمن فعاليات حفلات موسم "الشرقية"، ولكن هذه المرة لن يكون بمفرده، حيث من المقرر أن يشاركه الحفل مغني الراب الأمريكي ذي الأصل المغربي فرنش مونتانا، والمغني الأمريكي إيكون، بينما تتواجد المطربة اصالة والفنان مطرف المطرف بنفس اليوم ولكن في مدينة القطيف.

الشركة المنظمة للحفل كشفت عن أسعار التذاكر وتتراوح ما بين 1995 ريـالا للجالسين في الصفوف الأولى و395 ريـالا للجالسين بالقرب من المسرح، فيما اختلفت أسعار حجز التذاكر العادية، وهي: 695 ريـالا، و295 ريـالا.

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهوره، منها كل حياتي، يتعلموا، أحلى وأحلى وأجمل عيون وغيرها من الأغاني، ويتوجه بعدها إلي دبي لتقديم حفله المنتظر يوم 28 مارس الجاري على مسرح مدينة دبي للإعلام.

يذكر أن عمرو دياب قدم حفله الأول في السعودية، شهر ديسمبر الماضي، ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، ويأتي الحفل الثاني تنفيذا لبروتكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للترفيه وبين المطرب دياب ضمن عدة اتفاقيات تشمل عدد كبير من نجوم الفن المصري.

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