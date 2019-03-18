فيفي عبده مريضة جدا: أدعو لي أنا بموت

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لوعكة صحية شديدة وطارئة، كشفت عن بعض تفاصيلها عبر حسابها بموقع إنستقرام مؤكدة أنها مريضة جدا و"بتموت"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وكان من المقرر أن تصور فيفي مقطعا مباشرا لها مع مدرب الطاقة الإيجابية، ولكنها اعتذرت عن عدم بث التدريبات بسبب إصابتها بنزلة برد.

فيفي عبده أعلنت سابقا عن إطلاق بث مباشر لها مساء الخميس برفقة المدرب تمام بلعيد، ولكنها تقدمت باعتذار من جمهورها قائلة:انا اسفه كان المفروض اطلع لايف امبارح انا و الكوتش/ تمام بلعيد مدربة الطاقة الايجابية لاكن كان فيه عطل في انستجرام و انا كمان عندي دور برد شديد ان شاء الله هنأجل اللايف ليوم الاربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً.

أضافت: اللايف ده هنختار فيه فائز او فائزه لمسابقة المواهب الشابه و الجايزه هتكون $1000 دولار. يلا كل اللي عندهم مواهب في اي نوع من انواع الفنون ينزل فيديو علي هاشتاج #betheonesportonista.

Advertisements

وبعد 10 ساعات فقط فوجيء جمهور فيفي عبده بنشرها استغاثة عاجلة، حيث وضعت صورة مجمعة لسور التحصين من الحسد والسحر عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين.

وأكدت ابنتها الفنانة عزة مجاهد صحة تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، ولكنها أوضحت أن الحالة صارت مستقرة، وتحتاج لمزيد من الوقت لكي يكتمل شفائها.