بالصور: مريم أوزرلي بلوك جريء وقرار صادم

أكّدت صحيفة Akşam Life التركية، أنّ الممثلة مريم اوزرلي لن تمثل في المسلسلات بعد الآن، وأنها ستكتفي بتصوير الإعلانات والأفلام السينمائية.

ولم تعلّق مريم على الخبر نفياً ولا تأكيداً واكتفت بالصمت.

وكانت مريم قد عرفت في تركيا في مسلسل "حريم السلطان" الذي لعبت دور البطولة في أجزائه الثلاثة الأولى، قبل أن تنسحب في الحلقات الأخيرة من الجزء الثالث بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق.

وعادت بعدها بسنوات ولعبت دور البطولة في مسلسل "ملكة الليل" مع مراد يلدريم، إلا أنّ المسلسل فشل في الرايتنغ، ما دفع بشركة إنتاجه إلى إيقافه في حلقاته الأولى.

مريم بلوك جديد

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وآخر أعمالها التلفزيونية، حلولها ضيفة شرف على الموسم الثالث من مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

كما كان لها مشاركات في أفلام سينمائيّة حظيت بنجاح كبير.

مريم التي أطلقت ماركة ماكياج خاصّة بها، كانت قد جالت العالم العربي لتكون ضيفة شرف على أكثر من مهرجان جمالي، وقد تقاضت في سفراتها ملايين الدولارات، وحظيت باستقبال حاشد.

ويأتي قرارها بالتفرّغ للإعلانات في غير مكانه، إذ أنّ الشهرة التي حظيت بها كانت بسبب مسلسلاتها، وأي ابتعاد عن الدراما التركية يعني انحسار شهرتها في العالم العربي وبالتالي فرصها.

فهل ما يروّج مجرّد شائعات، أم أنّ مريم في مرحلة مصيريّة من حياتها المهنيّة؟