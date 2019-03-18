الأمير هاري يُخطط لـ"إجازة أبوة": يجب أن أكون بجوار ميغان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخطط دوق ساسكس الأمير هاري، لأخذ إجازة أبوة لمدة أسبوعين؛ لأنه يرى أنه "أمر يتعين على الآباء العصريين القيام به" ليكونوا بجوار زوجاتهم في فترة الولادة، وفي المقابل، أفادت تقارير صحفية بأنه لا توجد أية ارتباطات أو مناسبات عامة الآن بالنسبة لميغان قبيل موعد ولادتها المرتقب، وإن كانت ما تزال تجري بعض الاجتماعات الخاصة.

ورغم تكتمها على الموعد المحدد للولادة؛ لكن وسائل إعلام نقلت أنها أخبرت بعضًا من محبيها في إحدى رحلاتها النهارية إلى بيركينهيد في يناير الماضي، أنها ستلد نهاية أبريل أو أول مايو.

وقال صديق مقرب من هاري لصحيفة اكسبريس "لم يكن يود هاري أن يحصل على إجازة أبوة؛ لأن طبيعة عمله مختلفة بعض الشيء عن طبيعة عمل معظم الناس، لكنه اتخذ القرار في الأخير؛ لأنه يرى أن ذلك الأمر من الأشياء التي يجب أن يقوم بها أي أب عصري".