ممثلة أفلام إباحية من أصل لبناني تُعلن "خطوبتها رسميًا"

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة الأميركية من أصل لبناني، عن خطوبتها من حبيبها الشيف السويدي روبرت ساندبيرغ، وذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها على “انستغرام”. وقالت خليفة: “لا يهمّ مصدر الخاتم طالما أنك تمضي حياتك مع الشخص الذي تحبّه، ولكن هذه المرة تأثرت بهذا الخاتم كثيراً، ففي رحلتي الأولى إلى كوبنهاغن في حزيران لزيارة روبرت، سافرت برفقة مديره لمساعدته في إعداد وجبات خفيفة لمصلحة أحد محال الألماس، وفيما كان روبرت يتواصل مع مالك المحل وهو صديقه، وجدتُ نفسي أمام مجموعة من خواتم الخطوبة. فبدأت بتجربة بعضها كأي فتاة تقدم على هذا الفعل، وهو ما دفع بمدير روبرت إلى إطلاعه عما كنت أفعل”. وتابعت: “في تشرين الأول، عدت إلى كوبنهاغن وهذه المرة مع روبرت، محاولة أن اشتري قرطين من الألماس. ساعدني مالك المحل في الاختيار، عندها التفت الأخير إلى روبرت وقال له غامزاً: “تعلم إلى أين تأتي عندما تصبح جاهزاً لطلب يدها”.

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