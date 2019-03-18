شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جديد لكارول سماحة فى مصر.. والفنانة اللبنانية: ليلة الأحلام قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن حفل جديد لها فى مصر الفترة القادمة، دون أن تكشف عن مواعيد الحفل أو مكانه. وقالت كارول عبر تويتر :" ليلة الأحلام.. قريبا .. مصر". Advertisements

كارول سماحة وتعكف المطربة اللبنانية كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى، على تحضيرات لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف المقبل، لأن كارول تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد حتى يسعد الجمهور بأعماله الفنية المتنوعة.

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