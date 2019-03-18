شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يوقع بضيوف برنامجه الجديد فى جزيرة بأندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الفنان رامز جلال دولة أندونيسيا وتحديداً إحدى الجزر هناك، لتصوير برنامج المقالب الجديد الذى يظهر به فى شهر رمضان المقبل، حيث سافر رامز وفريق عمل برنامجه إلى هناك وبدءوا فى تصوير الحلقات الأولى من العمل فى سرية تامة حتى لا يتم تسريب الفكرة مثل كل عام.

ويقدم رامز برنامج مقالب فى شهر رمضان للعام التاسع على التوالى رغم خفوت نجم البرنامج فى الأعوام الأخيرة، خاصة أن العديد من الفنانين الذين ظهروا فى البرنامج أعلنوا عن معرفتهم مسبقاً بتفاصيل المقلب قبل تصويره وهو ما يجعل الحلقات بعيدة عن المصداقية تماماً.

وظهر رامز جلال فى رمضان الماضى ببرنامج "رامز تحت الصفر" والذى تم تصويره فى روسيا واعتمدت فى فكرته حول وصول مصر لكأس العالم حيث يتم دعوة الفنانين ولاعبي كرة القدم لزيارة الملاعب التي سيلعب عليها المنتخب في روسيا، وخلال الرحلة التي تكون في الجبال تتعطل المركبة المخصصة لمثل هذه الطرق، ليظهر دب قطبي وأحيانا نمر ويقوم بالهجوم على المركبة.