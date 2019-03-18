شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان وكايا.. تفتكروا هيمثل فعلا ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كايا بصحبة النجم محمد رمضان.. هكذا ظهر "مصطفى" الشهير بـ"كايا" فى صورة جمعته مع النجم محمد رمضان، الأمر الذى دفع عدد من متابعى "كايا" للسؤال حول إذا ما كان سيظهر فى عمل فنى مع الأسطورة.

"كايا" الذى يعرف نفسه عبر صفحته الرسمية على موقع الصور "إنسجترام" بـ"ممثل" على الرغم من أنه لم يظهر فى أى عمل فنى بعد، لم يعلق على تساؤلات الكثيرة، التى وجهت إليه من المتابعين بشأن إذا ما كان سيظهر فى إحدى مسلسلات محمد رمضان، أم أن الصورة محض صدفة عابرة جمعته بالأسطورة.



محمد رمضان وكايا

"مورنينج يا كايا".. هذه الكلمات التى قالتها فتاة تدعى سارة، فى فيديو قصير نشرته على منصات السوشيال ميديا، فى منتصف فبراير 2019، كانت سببا كبيرا لجمهور السوشيال ميديا لمتابعته، حتى بعدما تم الإعلان عن أن لم يكن إلا محض دعابة وسخرية.

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ولم يكن ظهور كايا مع النجم محمد رمضان، هو اللافت للأمر فحسب، فبعدما نشر "كايا" صورته مع الأسطورة، ظهر فى فيديو قصير مع الفنانة ومصممة الأزياء الأردنية دانا حمدان، خلال رقصهما على الأغنية التى تم إعدادها اعتمادا على الكلمات المتبادلة بين سارة و"كايا" فى أول ظهور لهما على السوشيال ميديا.

وكان أول ظهور لـ"كايا" حبيب سارة، الذى أثار السخرية لدى رواد مواقع السوشيال ميديا، فى مداخلة مع خالد عليش، فى برنامجه على الراديو، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة، وقال "كايا"، إن قصة الحب انتهت بالفشل، بسبب تقدم شخص آخر لخطبة سارة وهو شاب يعمل "صنايعى ألوميتال".