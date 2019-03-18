حسام داغر وعلي ربيع في كواليس "فكره بمليون جنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان حسام داغر صورة مع فريق عمل مسلسل "فكره بمليون جنية"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وظهر في الصورة بجانب داغر، الفنانة صابرين، والفنان علي ربيع، وعلق على الصورة " مفاجأة في رمضان مع الغالي ابني حبيبي علي ربيع، والعسل صابرين، وصديقة العمر سهر الصايغ، والمخرج اللي قدمني من عشر سنين في أمير البحار، الأستاذ وائل إحسان، استنونا في رمضان".

يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري وإخراج وائل إحسان وبطولة كريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود



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