مؤلف "سيرة الحب" يكشف أسباب توقفها وموعد إعادة عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الكاتب أيمن الحكيم أن انشغال مسرح البالون باحتفالات مئوية ثورة 1919، هو السبب وراء توقف عرض مسرحية "سيرة الحب".

وقال الحكيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ستعود المسرحية للعرض بداية من الأربعاء27 مارس الحالي، ويزيد من حماسنا تلك الحفاوة التي قوبلت بها منذ افتتاحها، خاصة أن العمل ككل يعتبر رسالة تقدير ومحبة للمبدع الراحل بليغ حمدي".

مسرحية "سيرة الحب"، من بطولة إيهاب فهمي مجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ومروة ناجي وشيكو، وناصر عبدالحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وأحمد الأمير، وعمرو أصلان، وسمية درويش، وعماد عبدالمجيد، تأليف أيمن الحكيم، إخراج عادل عبده.