محمد عبلة: ورشة الرسم بـ"الأقصر الإفريقي" تربط أطفال الأقصر بالسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على هامش فعاليات دورته الثامنة، ورشة للرسم والفن التشكيلي بعنوان تفاعلية، يشرف عليها الفنان محمد عبلة.

تترجم الورشة إيمان إدراة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأهمية الفن بمختلف أشكاله وتنمية النشئ على الفن والإبداع، واكتشاف المواهب في مختلف الفنون، وتفاعلًا مع أهالي وأبناء الأقصر.

أكد الفنان التشكيلي محمد عبلة، في بيان صحفي انبهاره بتفاعل أطفال الأقصر في ورشة الرسم، مضيفًا أن الأطفال متميزون جدا، وتفاعهلم معه جيد جدًا، ويتقبلون الافكار بشكل سريع.

وأكد عبلة، على أهمية الورش الفنية بالنسبة للأطفال، متابعًا "إذا أردنا خلق جيل واعي ومفكر فلابد أن نبدأ من مرحلة الطفولة"، موضحًا أن هدف الورشة هو ربط الأطفال بحكايات السينما، إذ يروي لهم بعض الحكايات من السينما تخلق لديهم خيال للرسم والإبداع.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتُقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.