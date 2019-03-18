نيللي مقدسي بصحبة والدتها وتدعم مبادرة إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، إحدى المبادرات الإنسانية.

ونشرت "نيللي" صورتين تجمعها بوالدتها، وعلقت: "علّمتيني عالحب والعطاء بلا حدود،عالمبادئ والأخلاق والعطف، علّمتيني حِسّ بوجع البشر متل وجعنا بالظبط، وإن الإنسان ما بيكون عظيم إلا لمّا بيكون حدّ خيّو الانسان وبيهتم فيه".

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وتابعت: "إنت وأنا اليوم منعلّي صوتنا تنفرح ونفرّح قلوب كتيرة بحاجة للأمان، شكرا لجمعية إخوان حديد لاهتمامكن ونبل أخلاقكن".

يذكر أن آخر أعمال نيللي مقدسي، أغنية "هلا هلا" من كلمات باسل ضاهر، والكليب من إخراج بشير لاجوسيس.