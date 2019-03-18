بالفرو.. سارة نخلة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية سارة نخلة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت نخلة، بإطلالة أنيقة، وأرتدت جاكيت أسود من الفرو، وشعر بني كيرلي، حازت الصور إعجاب محبيها. يذكر أن سارة نخلة تشارك في مسلسل "حكايتي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سمير فرج.

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