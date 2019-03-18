رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلّق

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 05:57 مساءً - كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن عمرها، فأكدت انها تبلغ من العمر 38 عاما وفقا لبطاقتها الشخصية.

واعتبرت رضوى أن السن ليست إلا مجرد رقم في البطاقة والأهم الروح ووجهت رسالة إلى متابعيها قائلة: “لكل الناس اللي كانت بتسأل عن سني.. سني اللي في البطاقة المفروض هتم ٣٨ سنة.. أما سني اللي أنا حاسة فهو 18.. أما عقلي يبقى ٣ سنين ونص كدة.. السن اللي فالبطاقة مجرد رقم، سن الروح أهم”.



وكانت قد تحدثت عن زواجها وطلاقها لأكثر من 13 مرّة حيث سخرت من هذه الشائعات التي طالتها لأكثر من 3 سنوات.



وجاء حديث الشربيني هذا خلال إستضافتها ضمن برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، وقالت :”مش فاهمة جابوها منين دي، مش معقول اتجوز 13 يعني، معنى كدا إن مفيش عدّة بعد الجواز” وأكدت أنها ستحاول أن تجد الرجل المناسب الذي سيعوضها عما رأته في حياتها.

وأضافت :”لست عدوّة الرجال… لا يا حبيبي أنا مش عدوتهم إطلاقاً”.