شاهدوا عمرو دياب يرد على شائعة إنفصاله عن دينا الشربيني بإحتفال خاص

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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 05:57 مساءً - حسم الفنان المصري عمرو دياب الجدل بشأن أنباء إنفصاله عن الممثلة المصرية دينا الشربيني، وذلك بعد حضور حفل عيد ميلادها الذي أقيم خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “زي الشمس”.
ونشر الممثل المصري عمر السعيد، مقطع فيديو من الاحتفال عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق قائلًا: “عيد ميلاد دينا الشربيني في لوكيشن تصوير مسلسل “زي الشمس” رمضان المقبل”.
وظهر في فيديو عمر السعيد، عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني في كواليس التصوير.
يأتي ذلك، بعد أن أثير الجدل حول غياب الفنان عمرو دياب عن الاحتفال الأول بعيد ميلاد دينا الشربيني، الذي أقامه له زملاؤها في المسلسل، حيث ظهرت بمفردها، وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن مصير علاقتهما.
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