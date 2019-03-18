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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 05:57 مساءً - بعد أن أثار مصفف الشعر النسائي الشهير كريس أبليتون إعجاب الملايين حول العالم بسبب وسامته، https://cdn00.vidyomani.com/c/9/2/1/xdkgqfwl5wiu/index.htmlخصوصا وأنه سرق الأضواء من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحظة وقوفه إلى جانبها في إحدى الصور، نشر مؤخرا على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة Topless لاقت العديد من التعليقات الإيجابية حول الرشاقة والجسم الرياضي الذي يمتلكه.
وكان كريس أبليتون قد حصد جائزة في حفل Hollywood Beauty Awards بعد ان تم اختياره كأحد افضل مصففي الشهر في هوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الشاب الوسيم الذي خطف الأضواء من كيم كارداشيان يثير الجدل مجدداً بجسمه الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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