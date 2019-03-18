صحيفة إيطالية تعلن تسمم فتاة حفلات سيلفيو بيرلسكوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، نقلا عن معلومات التحقيق الأولية، أن وفاة الموديل المغربية الأصل إيمان فضيل، جاءت نتيجة تسممها بمزيج من المواد المشعة.

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، ذكرت أنه بين تلك المواد المشعة تم العثور على مادة كوبالت، ودفعت هذه الاكتشافات بعض وسائل الإعلام للبحث عن أوجه التشابه في هذه القضية وقضية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن عام 2006.

إيمان فضيل – التي ارتبط اسمها بتواجدها في حفلات ماجنة مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني - توفيت في 1 مارس بعد قضائها حوالي شهر في مستشفى إيطالي دون أن يتمكن الأطباء من تحديد سبب مرضها، لكنهم رجحوا فرضية تسميمها، وهي ذات الفرضية التي تحدثت عنها فضيل أيضا.

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السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة المرأة التي أدلت بشهادتها أمام القضاء عام 2012 أثناء محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك سيلفيو برلسكوني، بتهم تضمنت ممارسة الجنس مع قاصرات مقابل المال.

وفي عام 2013 ، حُكم على برلسكوني بالسجن لمدة سبع سنوات لممارسة الجنس مع قاصر، وبعد مرور عام تمكن المحامون من إلغاء الحكم، لكن المدعي العام بدأ تحقيقًا جديدًا وسط اتهامات موجهة لبرلسكوني برشوة الشهود الرئيسيين.

كان يفترض أن تدلي إيمان فضيل بشهادة حول حقيقة دفع برلسكوني مبالغ كبيرة لشراء صمت الفتيات اللواتي كنّ يعملن في حفلاته في فيلته بالقرب من ميلانو، ووفقا للمحققين، فقد أنفق برلسكوني 10 ملايين يورو لهذا الغرض.