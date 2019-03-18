وجيه صقر في تصريح صادم: سأدخل الدّير وأترهّب

بعد إستلامه جائزة CRYSTAL كأفضل ممثّل لبناني عن دوره في مسلسل “حبيبي اللّدود”، حلّ الممثّل وجيه صقر ضيفًا على برنامج “العمر مشوار” على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد في برنامجه الأسبوعي.

وجيه تذكّر طفولته في الحرب والملجأ وعدم الإستقرار، كما تذكّر عدم قبول والديه لمهنة التمثيل وكيف ترك المنزل وعمل في مجال عرض الأزياء مع نتالي فضل الله وبعدها أسّس الـ agence الخاصّة به وعاد وأغلقها.

وجيه تحدّث عن كلّ الأمور السياسيّة والفنيّة. وأكّد أنّ العهد اليوم ليس أبدًا “العهد القويّ” وأعلن انضمامه إلى حزب 7، وعن انقسام النقابة قال: “رفيق الحريري قسّمها وقتها”.

عن حصوله على جائزة أفضل ممثّل قال وجيه: أدائي المميّز في “حبيبي اللّدود” جعل القيّمين يقدّرون ويمنحونني الجائزة، وعندما سأله د. عماد إن كان قد دفع مالاً لينالها، ضحك وجيه وقال: هذه جائزة مُحترمة! فسأله د. عماد: ما زلت غاضبًا من القيّمين على جائزة الـ MUREX D’OR ؟ أجاب وجيه: لسْتُ غاضبًا ولكن…

أعطِ صفة لـ:

– كارلوس عازار: قبضاي ولكنّه لم يتخلّ من فكرة أنّه DON JUAN

– نادين نسيب نجيم: نجمة

– بيتر سمعان: لا تعليق

– الأب فادي تابت: صديق واب روحي

– وجيه صقر: متصالح معه

– ورد الخال: نجمة

– يوسف الخال: نجم محبوب

– وسام حنّا: قريب للقلب

– كارولين ميلان: ليست عدّوتي

– باسم مغنيّة: نجم

وجيه تحدّث عن شركات الإنتاج وأكّد أنّه غير مسمّى على أحد، ووجّه تحيّة إلى المحاولات السينمائيّة اللبنانيّة وعندما سأله د. عماد عن صداقته بالممثّل بيتر سمعان أجاب بحدّة: لم يكم يومًا صديقي! كنّا زميلين في الجامعة، وشخصيّته لا تشبهني!

من أفضل؟

– ممثّل: وسام حنّا (لأنّه يشبهني: بدأنا كوسيمين وتخلّصنا من فكرة الجمال)

– ممثّلة: ماغي بو غصن

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– مخرج: فيليب اسمر

– مسلسل: جذور

– كاتب: منى طايع

– محطّة: الـ LBC

– برنامج إذاعي: برنامجك “العمر مشوار” أتابعه وأحبّ سنا نصر

عندما سأله د. عماد عن علاقته بالصحافة والإعلام أجاب وجيه: علاقة مودّة واخترام ولكن إن مرّ وقت على البرنامج ولم أُعى إليه لن أذهب فمثلاً إن دعاني هشام حدّاد وعادل كرم إلى برنامجيهما اليوم لن ألبّي…

نعم أم لا؟

– كي تنجح اليوم لا بدّ من تقديم تنازلات؟ لا

– مع الزواج المدني؟ نعم

– تلقّيت الكثير من الهدايا؟ لا

– جمّعت ثروة؟ نعم

– أندم على مشاركتي في splash؟ لا

– ممكن أن أشارك في ديو المشاهير؟ نعم

– في take me out؟ لا

– في dancing with the star؟ نعم

– تعني لي كلمة “بابا”؟ نعم

– حقّقت كلّ أحلامي؟ لا

– ما زلت حاقدًا على القيّمين على جائزة الـ murex؟ لا

وجيه تحدّث عن والدته التي يخدمها بنفسه ويرفض فكرة تركها أو وضعها في مأوى، ودمعت عيناه وقال: صعب أن تتحدّث عن أمّك! وختم بالردّ على د. عماد عبيد إن كان سيدخل الدّير ويترهّب؟ تفاجأ وأجاب: كيف علمْت؟؟؟ ممكن جدًّا ولكن لن أترك والدتي وحدها الآن!