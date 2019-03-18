الارشيف / فن ومشاهير

ميلانيا ترامب بإطلالة بيضاء وحذاء من جلد الثعبان.. شاهدي!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رافقت ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة نادرة إلى كنيسة سانت جون الأسقفية المقابلة للبيت الأبيض بمناسبة يوم القديس باتريك، ويبدو أن كليهما قد رفض ارتداء اللون الأخضر السائد في هذا اليوم.

4f79d4cc25.jpg

وفضلت السيدة الأولى ارتداء زي كامل بالأبيض؛ عبارة عن معطف بطول الركبة مزدوج الصدر بحواف مزينة بتطريزات الدانتيل، نسقته مع حذاء بكعب من جلد الثعبان من توقيع مصممها المفضل كريستيان لوبوتان.

4a24c179a3.jpg

Advertisements

واختارت ميلانيا كعب الخنجر الشهير So Kate بكعب يبلغ طوله 5 بوصات بظل النيود، نظرًا لحبها ارتداء أنماط الكعب العالية جدًا.

bdcf89aec0.jpg

وكانت ميلانيا ارتدت الكعب نفسه مع بدلة حمراء وردية من إميليو بوتشي في مارس الماضي عندما حضرت حفل توزيع جوائز المرأة الشجاعة الدولية.

ec5e6f851c.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلانيا ترامب بإطلالة بيضاء وحذاء من جلد الثعبان.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى