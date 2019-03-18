ميلانيا ترامب بإطلالة بيضاء وحذاء من جلد الثعبان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رافقت ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة نادرة إلى كنيسة سانت جون الأسقفية المقابلة للبيت الأبيض بمناسبة يوم القديس باتريك، ويبدو أن كليهما قد رفض ارتداء اللون الأخضر السائد في هذا اليوم.

وفضلت السيدة الأولى ارتداء زي كامل بالأبيض؛ عبارة عن معطف بطول الركبة مزدوج الصدر بحواف مزينة بتطريزات الدانتيل، نسقته مع حذاء بكعب من جلد الثعبان من توقيع مصممها المفضل كريستيان لوبوتان.

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واختارت ميلانيا كعب الخنجر الشهير So Kate بكعب يبلغ طوله 5 بوصات بظل النيود، نظرًا لحبها ارتداء أنماط الكعب العالية جدًا.

وكانت ميلانيا ارتدت الكعب نفسه مع بدلة حمراء وردية من إميليو بوتشي في مارس الماضي عندما حضرت حفل توزيع جوائز المرأة الشجاعة الدولية.