عامر خان: أعيش حالة حب.. وسأتوقف عن التمثيل بهذه الحالة فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرح نجم بوليوود عامر خان أنه سيعتزل التمثيل بمجرد اكتمال نضوجه الفني كمخرج؛ لأنه يهوى صناعة الأفلام، مصرحًا "لا أريد التوقف عن التمثيل في الوقت الحالي؛ لأن التمثيل هو شغفي الأول".

وبحسب موقع "أن دى تى ڤى"، أكد النجم بأن صناعة الأفلام تثير الإعجاب، إلّا أنه يرغب حاليًا التركيز على التمثيل.

وقال النجم البالغ من العمر 54 عامًا، والذي ظهر لأول مرة كمخرج لعمل سينمائي "تاري زامن بار" إنه سيعتزل التمثيل بمجرد أن يصبح مخرجاً سينمائياً محترفاً.

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وتابع: "أعيش حالة حب مع صناعة الأفلام والتمثيل، ولا يمكنني إبعادهما عن حياتي؛ لكن ما يمكنني قوله الآن هو أنني بدأت شهرتي كممثل وهو ما يثير اهتمامي في الوقت الحالي" .

وقال عامر للصحفيين: "في اللحظة التي سأصبح فيها صانع أفلام كاملا، سأتوقف عن التمثيل، ولكنني لا أريد التوقف الآن، وبالتالي سأعمل على حبس المخرج بداخلي".

يذكر أن عامر أنتج العديد من الأفلام مثل لاجان، وتاري زامين بار، وجاين تو وياها جاين نا، وبيبلي لايف، ودوبي غات، ودلهي بيلي، وتلاش، دانجال، وسيكريت ستار ستار.