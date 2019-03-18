مصطفى شعبان يحتفل بعودة التعاون بينه وبين حسن حسني

أحتفل الفنان مصطفى شعبان بعودة التعاون بينه وبين الفنان الكبير حسن حسني في مسلسل أبو جبل ، حيث أستقبل شعبان حسن حسني ابأحصان وإحتفال صغير قام به في كواليس العمل. ويعتبر مسلسل أبو جبل هو التعاون الرابع بينهما بعد مسلسلات العار ، مزاج الخير ، الزوجة الرابعه ، الجدير بالذكر أن آخر ظهور لحسن حسني في الدراما مسلسل رحيم الذي تم عرضه في رمضان الماضي وقام ببطولته ياسر جلال. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : Advertisements "لايف ستايل " يكشف سر رفض مصطفي شعبان العديد من السيناريوهات الإعلان الأول لـ"أيوب" يكشف عن دخول مصطفى شعبان السجن

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