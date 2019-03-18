شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تامر حسنى . رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم رامى صبرى حفل غنائى فى المملكة السعودية خلال الأيام المقبلة وحتى الآن لم يعلن عن موعده ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد من أغانيه الجديدة والقديمة ومنها "أهد الدنيا" و"كلمة" بقولك ايه تعالى" و"مبروك علينا" و"حبيبى الاولانى" وغيرها .

أعلن رامي عن حفلته الأولي ف السعودية عبر صفحته على موقع "انستجرام" وعلق قائلا :"قريبا بحفل كبير في المملكة العربية السعودية وسيتم إفادتكم بالتفاصيل قريبا #رامى _صبرى .





ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل، وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن،

كان رامى صبرى قد طرح مؤخرا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت للمخرج فادى حداد.