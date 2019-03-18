شكرا لقرائتكم خبر عن استلفت أجرة التاكسى..سامية جمال مليونيرة مديونة فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف والطرائف وخاصة عندما يسافرون للخارج، ومن الفنانات اللاتي تعرضن للعديد من المواقف الطريفة فى الخارج فراشة السينما والرقص الشرقى سامية جمال.

ومن ضمن هذه المواقف ما كتبت عنه سامية جمال بنفسها فى مجلة الكواكب بتاريخ 14 فبراير عام 1956 تحت عنوان "مليونيرة لثلاث ساعات"

وقالت سامية جمال فى المقال المنشور أنها عاشت مليونية لمدة 3 ساعات، وحدث ذلك قبل كتابتها للمقال بست سنوات أى فى عام 1950 حين ارتبطت بعقد للرقص فى بعض ملاهى باريس.



سامية جمال

وأوضحت فراشة السينما أنها قضت اسبوعا فى باريس بعد انتهاء العقد ترددت خلاله على المسارح الكبيرة وفرق الباليه، حتى جاء يوم سفرها إلى القاهرة وكان قد تبقى على موعد طائرتها 3 ساعات ونصف، وحينها تذكرت أنها لم تشترى شيئا من باريس.

Advertisements

وتابعت:" أحصيت ما معى من نقود ووجدتها نصف مليون فرنك وقلت إذن أنا الأن نصف مليونيرة حتى لو كنت كذلك بلغة الملاليم"، وكان هذا المبلغ يعادل 500 جنيها مصريا وقتها، حيث كان الفرنك يساوى مليما.

وأشارت سامية جمال على أنها شعرت بالنشوة وقفزت من الفراش وارتدت ملابسها وخرجت فى جولة على المحلات واشترت خلال ساعة ملابس بخمسمائة جنيها ً.



الفنانة سامية جمال

واستكملت المقال قائلة :"العجيب بعد هذا أننى أعطيت بقشيشا لخدم الفندق، ثم ركبت تاكسى للمطار ، فلم يكفى ما تبقى معى كى أسدد أجرة التاكسى"

وأضافت:" وقفت حائرة إلى جوار التاكسى، وفجأة دخل المطار على عجل أحد المصريين ممن أعرفهم، فناديته ليخرجنى من ورطتى وبالفعل المصرى دائما كريم وأنقذ المليونيرة من أزمة شديدة"