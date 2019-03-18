شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف ترقص نورث ابنه كيم كاردشيان و كاني ويست بإحدى الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الطفلة نورث ويست ابنه نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان و مغني الراب الشهير كاني ويست لديها ميول فينة واضحة جعلتها محط تركيز قطاع كبير من مرتادي مواقع الـ social media المختلفة . تم تداول مقطع فيديو قصير لنورث ويست وهي ترقص مع إحدى صديقاته بحفل " open air " ، فقد ظهرت نورث مرتديه فستان قصير باللون الأسود ، و لأنها تعشق " الماكياج " رغم صغر سنها إلا أنها كانت تضع بعض اللمسات منها إضافة " احمر شفاه " لكي تتشبه بالكبار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كيف ترقص نورث ابنه كيم كاردشيان و كاني ويست بإحدى الحفلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.