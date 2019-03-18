شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما سابته سارة.. كايا مع دانا حمدان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور شهر واحد على فشل قصة حب سارة وكايا، ظهر كايا مجددًا على السوشيال ميديا، فى مفاجأة لا شك أنها من العيار الثقيل، تمثلت فى ظهور الممثلة دانا حمدان بصحبته.

وفي الفيديو، الذى نشرته الممثلة ومصممة الأزياء الأردنية من أصل فلسطينى، ظهرت دانا حمدان، وهى ترقص على أغنية "يا سارة يا كايا"، التى انتشرت على السوشيال ميديا، فى فبراير الماضى، بعدما شغلت قصة حب سارة وكايا الكثير من المتابعين.

كايا مع دانا حمدان

"مورنينج يا كايا".. هذه الكلمات القليلة الصادرة عن فتاة تدعى سارة فى مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها قبل عيد الحب للتعبير عن افتقادها لحبيبها الذى فارقته قبل فترة، جعلت منها تريند لعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أن بعض الشباب نشروا مقاطع فيديو أكدوا خلالها أنهم "كايا" المقصود فى فيديو سارة، كما أعلن البعض أنهم يقصدون الدعابة والسخرية.

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دانا حمدان وكايا

وكان أول ظهور لـ"كايا" حبيب سارة، الذى أثار السخرية لدى رواد مواقع السوشيال ميديا، فى مداخلة مع خالد عليش، فى برنامجه على الراديو، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة، وقال "كايا"، إن قصة الحب انتهت بالفشل، بسبب تقدم شخص آخر لخطبة سارة وهو شاب يعمل "صنايعى ألوميتال".

دانا حمدان ترقص على أغنية يا سارة يا كايا

وأضاف "كايا"، عبر مداخلته مع خالد عليش، أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، بينما تبلغ سارة 18 عامًا، وأنه تفاجأ بالشهرة بعد الفيديو، حيث يطلب منه الكثير من الشباب التقاط الصور معه، وتابع: "لا توجد قصص حب تكتمل، ولم يكن هناك أحلى من قصة حب براد بيت وأنجلينا جولى والتى انتهت بالانفصال".

دانا حمدان، تعد من الموهوبات في مجال تصميم الأزياء في الوطن العربي، وذلك على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون. كما خاضت تجربة التمثيل في أحد الأعمال الإماراتية.