شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة عنيفة بين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب بأكتوبر بسبب "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم ياسر جلال مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف" الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحى عبد الوهاب داخل مكتبة فى مدينة 6 أكتوبر، وتضمن المشاهد مشاجرة عنيفة بين النجمين خلال أحداث المسلسل خاصة وأن عبد الوهاب يجسد شخصية رجل أعمال من المافيا يدعى "حمزة"، وياسر جلال ملاكم يتورط معه فى العديد من الجرائم وهناك العديد من الصراعات بينهما ويدخل السجن ظلماً فى الحلقات الأولى من المسلسل.





المسلسل من انتاج شركة سينرجي، وانتهى المؤلف هانى سرحان من كتابة 20 حلقة من المسلسل، حيث سلم 15 حلقة كاملة للشركة حتى الآن، ويعمل على تعديل الحلقات الـ 5 لتصل عدد الحلقات إلى 20، ومن المقرر أن يسلم الحلقات الـ 10 الأخيرة خلال شهر ابريل المقبل.

كما يكثف المخرج حسين المنباوى تصوير المسلسل، لتصل ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً، وذلك للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لدخول غرف المونتاج والمكساج والموسيقى التصويريه .

"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة فى الدراما التليفزيونية للنجم ياسر جلال، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.