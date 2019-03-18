تأجيل مناقشة "غزالة" في "الأقصر للسينما الإفريقية" لغياب مخرجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، عرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفيلم التونسي "غزالة" للمخرجة هالة النفزي، في قاعة المؤتمرات ظهر اليوم الاثنين.

وغابت المخرجة عن العرض لعدم وصولها إلى مصر، إذ من المقرر أن تصل الأقصر خلال الساعات القليلة المُقبلة، وقررت إدارة المهرجان إعادة العرض في تمام الرابعة عصر يوم الأربعاء 20 مارس، ويعقبه عقد ندوة يناقش فيها الحضور الفيلم مع المخرجة.

"غزالة" بين الزهد والشغف بالحياة، يرتع غزالة الذي جعل من "الكاف" عالما اتخذه شيخ السبعين عاما ليمارس بين ربوعه طقوس حبه الغريبة ملبيا نداء قلب تعلق بعشق الروحانيات وجسد متمرد معانق للحياة.

غزالة هو رحلة في حياة رجل آمن بالحب والجمال الذي ألقت به الآلهة فينوس في سيكافينيريا، فانصرف إلى حب امرأة لم تجمعه بها غير الأحلام حتى خسر عائلته وانتهى وحيدا، و جاهر بشغفه بفن محرم حرره من قيود السن والمجتمع فكان سبيله إلى ولوج قلوب أهل الكاف.