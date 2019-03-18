بالصور- وائل نور يواصل تدريب الكبار على الرسم في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد ورشة الرسم المخصصة للكبار، ضمن فعاليات ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إقبال عدد كبير من المتدربين.

تأتي الورشة تحت عنوان "نرسم إفريقيا"، ويقوم بتدريب المشتركين فيها الفنان وائل نور، وهي واحدة من 11 ورشة يقيمها المهرجان في دورته التي انطلقت في 15 مارس ومن المقرر أن تنتهي 21 مارس، منها "حرفية سيناريو" و"إعداد ممثل".

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.