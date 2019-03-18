أحمد رشوان لـ"الخليج 365": ورش "الأقصر للسينما الإفريقية" تساهم في دعم الموهوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

قال المخرج أحمد رشوان إن مشاركته في ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما، تأتي من خلال تقديمه لورشة صناعة الأفلام لمجموعة من شباب المحافظة، وأغلبهم طلبة جامعيين، بعضهم من كلية فنون جميلة، والبعض الآخر من كليات أخرى.

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وأضاف رشوان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الورشة بدأت في 16 مارس، وتستمر لمدة خمسة أيام"، معربًا عن سعادته بالمساهمة ولو بشيء بسيط، حسب قوله، في إفادة أبناء الأقصر.

وأشار إلى أنه دائم التواجد في المهرجان، بأشكال متعددة، سواء من خلال لجان التحكيم، أو لجنة المشاهدة، وقدم في 2015 ورشته الأولى بالمهرجان، موضحًا "أبناء الأقصر لديهم شغف كبير لتعلم صناعة السينما. وأجد أن سكان القاهرة والإسكندرية تتوفر لهم فرص مختلفة غير موجودة لشباب الصعيد، هناك ظلم واقع على الجنوب ويحتاج اهتمام أكبر لأن به الكثير من الموهوبين، ومن يمتلكون أفكار جيدة، ونحن في الورش نشجعهم على مشاهدة الأفلام، ونطلب منهم الكتابة عما يشاهدوه في المهرجان".

من ناحية أخرى، بدأ رشوان العمل على مونتاج فيلمه الروائي الثاني الذي انتهى من تصويره في نهاية ديسمبر الماضي، ويحمل عنوان "قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، تصوير محمود لطفي، موسيقى خالد شكري.