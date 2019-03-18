فتحي عبدالوهاب وياسر جلال في كواليس "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة بجانب فتحي عبدالوهاب الفنان مجدي فكري، شريف دسوقي، وياسر جلال، وعلق علي الصورة:" من تصوير لمس أكتاف، رمضان 2019".

يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، أروى جودة، هبة عبدالغني، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.