شاركت الفاشنيستا والإعلامية الكويتية نهى نبيل متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع السناب شات احتفالها بعيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء احتفالية مميزة لفتت الأنظار إليها.
وأطلت الفاشينيستا نهى نبيل بأزياء باللون الأخضر كانت مماثلة لزي ابنتها وعايدتها بكلمات كلها حنية وعبرت لها عن حبها الشديد كذلك تضمن الحفل الكثير من ألعاب الخفة والهدايا والمسابقات ليحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات وليتم تداوله بين الكثير من صفحات السوشيال ميديا.
على الصعيد الآخر انتشر منذ أيام مقطع فيديو قديم لنهى نبيل كشف عن تغير ملامحها حين كانت تبلغ من العمر 17 عاماً إذ لاحظ الكثيرين من محبيها أن ملامحها اختلفت قليلاً فكانت أكثر وزناً وخضعت لتجميل أنفها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نهى نبيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة وإطلالة مماثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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