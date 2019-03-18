للمرة الأولى.. شاهد: لجين عمران تقص شعرها.. وتصدم الجميع بإطلالة غريبة

صدمت الإعلامية لجين عمران، متابعيها بإطلالة غريبة وغير متوقعة، أثناء مشاركتها في إعلان لمجوهرات ”شوميه“، ونشرت صورتها على صفحة غلاف ”فوغ“ العربية. وظهرت لجين للمرة الأولى بشعر قصير أثار حيرة متابعيها، فيما لم تعلق الإعلامية مطلقًا على إطلالتها، واكتفت بإعلان ترويجها لمجوهرات ”شوميه“.

وعادت ما تظهر لجين بشعرها الأسود الطويل، والذي حافظت على مظهره طوال سنوات عملها وشهرتها، قبل أن تظهر بصورة ومقطع فيديو نشرتهما عبر حسابها في موقع ”تويتر“ بالإطلالة الجديدة.

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