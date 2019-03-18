بالصور: نقل ممثل تركي شهير للمستشفى بسبب كلب

أصيب النجم التركي الشهير بوراك دنيز بطل مسلسل حكايتنا، بعضة كلب أثناء لعبه معه خلال جلسة تصوير، إذ انتهت به الحال إلى المستشفى. وحسب صحيفة ”حريات“ التركية، أصيب الممثل بعضة شديدة في شفتيه أجبرته على التوجه فورًا لمستشفى مسليك أكيباديم، حيث تمت خياطة شفتيه.

وعن الحادث يقول النجم: ”أثناء لعبي مع الكلب، انقض على شفتي وجرحني جرحًا استلزم الخياطة“.

أثناء الحادث هرع الممثل ألبيرن دويماز والمصممة ألكنور -على الفور- لإنقاذ صديقهما تاركين الكاميرات قبل وقف التصوير.

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