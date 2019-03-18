26 مارس.. هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يستعد أمير الغناء العربي، هاني شاكر، ﻹحياء حفل غنائي في السعودية 26 مارس الجاري، بقيادة المايسترو سليم سحاب، بفندق الهليتون في جدة. في جدة. وكان الفنان هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "خنت نفسى"، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت الأغنية نجاح كبير، ونالت العديد من ردود الفعل الإيجابية، حيث تخطت نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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