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بيع التذكرة الأعلى سعرًا في حفل عمرو ياب بدبي

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يحيي الهضبة عمرو دياب،  حفلاً غنائياً ضخمًا في مدينة الإعلام في دبي، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس من الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه تم نفاذ تذكرة VIP التي بلغ سعرها 600 درهم إماراتي، ولم يتبقى سوى عدد تذاكر محدود من فئة FAN PIT التي بلغت

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قيمتها 395 درهم إماراتي ، والفئة الثانية التي بلغت قيمتها 260 درهم.

ويذكر أن الهضبة يستعد إلى حفله في المقرر إقامته يوم الجمعة القادم الموافق 22 مارس في مدينة الدمام.

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