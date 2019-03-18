بيع التذكرة الأعلى سعرًا في حفل عمرو ياب بدبي

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائياً ضخمًا في مدينة الإعلام في دبي، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس من الشهر الجاري.
ويشار إلى أنه تم نفاذ تذكرة VIP التي بلغ سعرها 600 درهم إماراتي، ولم يتبقى سوى عدد تذاكر محدود من فئة FAN PIT التي بلغت
ويذكر أن الهضبة يستعد إلى حفله في السعودية المقرر إقامته يوم الجمعة القادم الموافق 22 مارس في مدينة الدمام.
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