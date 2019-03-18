مسار إجباري في أكبر مهرجان للأندرجراوند في دبي

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لإحياء حفلاً غنائياً في دبي، وذلك ضمن المهرجان الموسيقي "وصلة"، من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 5 إبريل المقبل، وذلك في "برج بارك" في إمارة دبي. يوم الجمعة 5 إبريل المقبل، وذلك في "برج بارك" في إمارة دبي. يجمع المهرجان أكبر فرق الاندرجراوند على مستوى الوطن العربي، حيث يشارك فيه "كايروكي، مشروع ليلى، المربع، 47 soul"، ويعد هذا الحفل الفريد من نوعه في اجتماع كم هذه الفرق على مسرح واحد.

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