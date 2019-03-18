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الكاثوليكى يكرم وزيرة الهجرة فى يوم العطاء

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يكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما فى يوم العطاء الحادي عشر  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  بالاضافه الى مجموعة كبيرة من  بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري.

يأتي على رأس قائمة المكرّمين لهذا العام وضيف شرف الاحتفالية رئيس المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي، والفنانين هالة صدقي وسميرة سعيد وعايدة كامل وفاطمة عيد ،منى عبد الغني، سحر رامي والمخرج  سمير العصفوري

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،عبد الله مشرف ،محمود الحديني ،الشاعر القدير شوقي حجاب،رئيس الإذاعة المصرية الأسبق عمر بطيشة، الناقدة الفنية  ماجدة موريس ،الكاتب  عادل نعمان ،مصمم الاستعراضات حسن عفيفي ،ونورا بدران ، ساندي عادل قلادة، الراهبة ماتيلدا،و الراهب منصور مستريح واسم الشهيد المقدم مصطفى عبيدومن الرياضين  شوقي غريب ، ،رانيا علواني.
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