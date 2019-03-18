السبت.. حفل "الملك الأسد"Lion King" فى الساقية

يقدم فريق "هيستريا" حفل "Lion King" على مسرح ساقية الصاوى، وذلك يوم الجمعة 29 من مارس الساعة الثامنة مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق أغنيات الفيلم الكرتونى "الملك الأسد Lion King". "الملك الأسد Lion King". ويذكر انه تأسست فرقة هيستريا عام 2014 من مجموعة من طلبة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، تبنت الفرقة فكرة تكوين مجموعة عمل موسيقى متكامل يعكس رؤية فنية تتفاعل مع المجتمع العام والمحيط الفنى ومنه ظهرت فرقة هيستريا للمسرح الغنائى المستقلة، والتى تحظى حاليًّا باتساع أعضائها سواء المتخصص أو الهاوى الجاد.

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