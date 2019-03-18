الجمعة.. محمود العسيلي في وسط البلد

يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي في الـ"جريك كامبس" في وسط البلد، بميدان التحرير. يقام الحفل الجمعة 22 مارس، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين: الأولى بقيمة 100 جنيه، والثانية وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين: الأولى بقيمة 100 جنيه، والثانيةVIPبقيمة 200 جنيه. يشارك في الحفل مغني الراب الشهير، زاب ثروتن وساري هاني، الجوكر، وإسلام شيبسي، إضافة إلى عازف الكمان الشهير، عزمي مجدي، وسلام بيت بوكس".

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